Новую процедуру вручения повесток предложили в Центробанке РФ.

В России, где, по данным украинской разведки, скоро должна начаться новая волна мобилизации, придумали еще одну схему для вручения повесток. Теперь их будут выдавать и в банковских учреждениях.

Как сообщает Международное разведывательное сообщество InformNapalm в Telegram, "гениальную новогоднюю схему" на 2023 год предложили в Центробанке РФ.

"Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала письма банкам с требованием в январе 2023 приглашать должников и вручать повестки для мобилизации, предлагать подписать контракт на прохождение службы в ВС РФ", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом в случае отказа подписывать контракт предлагается вызвать полицию и фиксировать это на видео.

"Таким образом, если должник будет 300-м, то уплатит долг с денег за ранения, а за 200-го долг оплатят его близкие с "гробовых". При любых вариантах банки в плюсе, кроме "пропавшего без вести", – добавили в InformNapalm.

Мобилизация в России: что известно о новой волне

По данным главы Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, уже с 5 января 2023 года в России могут объявить о проведении новой волны мобилизации.

В Минобороны Эстонии считают, что если в России начнется вторая волна мобилизации, боевые качества новобранцев окажутся еще хуже, чем было в первой волне. Отмечается, что эстонские власти не имеют данных о возможном начале второй волны мобилизации в России, но предполагают такую возможность.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Россия планирует провести новую волну мобилизации, чтобы подготовить резервы для ведения масштабных наступательных действий к началу весны 2023 года. По его словам, у оккупантов есть планы создать минимум одну основную ударную группу, а также одну-две вспомогательные для проведения наступления на определенных участках в начале весны или даже раньше.

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