Российские захватчики планируют создать ударную группу и формируют резервы.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия планирует провести новую волну мобилизации, чтобы подготовить резервы для ведения масштабных наступательных действий к началу весны 2023 года.

Как он отметил в эфире национального телемарафона, у оккупантов есть планы создать минимум одну основную ударную группу, а также одну-две вспомогательные для проведения наступления на определенных участках в начале весны или даже раньше. Кроме того, враг формирует резервы.

"Я убежден, что им не удастся захватить Киев или большую часть Украины. Не видно на сегодня концентрации таких сил. Но им достаточно важно сохранить сухопутный коридор на Крым, сохранить как минимум то, что они оккупируют, и возможно продолжить успех, то есть полноценный захват Донецкой и Луганской области, и даже Запорожской. Они постоянно говорят – надо, чтобы Украина признала "новые реалии", которые сложились территориально. Намекают на территории, которые они незаконно аннексировали", – продолжил Мусиенко.

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По мнению эксперта, для того, чтобы удержать оккупированные территории, России необходимо вести атакующие действия и не позволить Украине провести контрнаступление на юге.

"История, которая происходит возле Бахмута и других направлений – стратегическая цель нашего врага – не дать нам наступать на юге. Далее они могут где-то в Курской, Брянской или Белгородской области сконцентрировать свои силы, оттуда попробовать зайти на Луганщину и Харьковщину, попытаться взять полностью Луганщину, Донетчину, а с Запорожского направления, как вспомогательного, выходить в рейды, чтобы нам не давать наступать. Беларусь просто держать как фактор постоянного психологического давления и угрозы. Цель – удержать территории, если повезет – продвинуться дальше", – резюмировал Мусиенко.

Новая волна мобилизации в РФ: что известно

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России готовятся объявить о проведении новой волны мобилизации. Это может произойти уже 5 января 2022 года.

При этом представитель Министерства обороны Эстонии Таави Лаасик считает, что если в России начнется вторая волна мобилизации, боевые качества новобранцев окажутся еще хуже, чем было в первой волне. По его словам, эстонские власти не имеют данных о возможном начале второй волны мобилизации в России, но предполагают такую возможность.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российский президент Владимир Путин готовит страну к масштабной войне до последнего россиянина. Он подчеркнул, что частичная мобилизация идет в России с апреля, а полная – практически с сентября.

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