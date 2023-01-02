Эксперты подчеркивают, что скрытая мобилизация в России так никогда и не прекращалась.

Если в России начнется вторая волна мобилизации, боевые качества новобранцев окажутся еще хуже, чем было в первой волне. Такое мнение высказал спикер министерства обороны Эстонии Таави Лаасик в комментарии ERR.

По его словам, эстонские власти не располагают данными о возможном начале второй волны мобилизации в России, но допускают такую возможность.

"Они могут организовать вторую волну мобилизации, но можно предполагать, что ее качество будет еще хуже первой. В то же время важно не забывать, что скрытая мобилизация в России не прекращалась. Раздавались заявления, что цели мобилизации достигнуты, но соответствующая деятельность продолжалась", – подчеркнул спикер.

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Мобилизация в России

В конце сентября 2022 года после поражения в Харьковской области российские власти объявили так называемую "частичную мобилизацию", которая тут же спровоцировала бегство из страны нескольких сотен тысяч мужчин.

Несмотря на заявления Путина о планах мобилизовать только людей с военным опытом, на практике под мобилизацию попадали все подряд – кого смогли поймать.

В конце октября Путин заявил об окончании мобилизации в России, однако военкоматы продолжали работать в этом направлении. В конце декабря украинская разведка сообщила, что в январе в России объявят вторую волну мобилизации.

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