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В России заявили, что США разработали дрона, которым будут транспортировать "зараженных насекомых".

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, пишет пропагандистское РИА Новости.

В Минобороны страны-оккупанта уверяют, что документ № 8967029, выданный американским Агентством по патентам и товарным знакам якобы свидетельствует создание такого дрона. В описании якобы отмечается, что этот беспилотный летательный аппарат может уничтожать или выводить из строя вражеских бойцов без риска для солдат США.

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"Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан при отсутствии реально существующего устройства", - заявил Кириллов.

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Как сообщал УНИАН, Кириллов также заявил, что Украина якобы сделала запрос в адрес турецкого производителя "Байрактаров" о возможности оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей емкостью более 20 литров.

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