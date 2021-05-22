По словам сотрудников почты, это не первый раз, когда мужчина ведет себя неадекватно.

В городе Кинель Самарской области пенсионер поджег отделение «Почты России» со словами «чтобы вы все сдохли» и покончил с собой.

Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, Анатолий Зенков пришел в почтовое отделение №1 за письмом. Известно, что он развелся с женой, после чего между бывшими супругами начались судебные разбирательства из-за недвижимости. Документы из суда пенсионеру приходили по почте. Забрав письмо, он вернулся на почту с тремя бутылками горючей смеси и поджег здание.

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Одна из сотрудниц почты пыталась потушить пожар, но пенсионер преградил ей путь к огнетушителю и крикнул: «Чтоб вы все сдохли». В результате пожара он получил смертельные ожоги.

По словам сотрудников почты, это не первый раз, когда мужчина ведет себя неадекватно. К примеру, недавно он закрыл входную дверь в почтовое отделение и отказался выпускать людей.

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Автор: Денис Прядко