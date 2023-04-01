В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

В Украине зафиксирован новый случай африканской чумы свиней в дикой фауне.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черниговской области, новый случай заболевания выявлен на территории Ичнянского национального природного парка.

Как говорится в сообщении, обнаружение вируса подтверждено отчетом о результатах исследования Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе. Сообщается, что обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней.

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С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического участка, зоны защиты и надзора.

В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по разведению, содержанию и обороту свиней рекомендуем не осуществлять хозяйственные связи с указанной территорией.

Африканская чума свиней

Африканская чума свиней - это высокозаразное вирусное заболевание. Проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями внутренних органов. Смертность, в зависимости от течения болезни, может быть от 50% до 100%. Животные, которые переболели и выжили, остаются пожизненными вирусоносителями. Для человека африканская чума свиней безопасна.

С января 2021 года в Украине зафиксировали 11 случаев заболевания африканской чумой свиней.

23 июня 2022 г. новая вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве в селе Ивано-Благодатное Кропивницкого района.

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