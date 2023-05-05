В соответствии с документом, электронный реестр воинского учета может быть создан в период с 1 июля до 31 декабря 2023 года.

Российское Минцифры опубликовало проект постановления о создании реестра военнообязанных до конца 2023 года, но через несколько минут его удалили.

В соответствии с документом, электронный реестр воинского учета может быть создан в период с 1 июля до 31 декабря 2023 года.

Постепенное введение реестра в эксплуатацию предусматривается на втором этапе в течение всего 2024 года.

Видео дня

На третьем, заключительном этапе, который начнется 1 января с 2025 года, Минобороны России начнет его полноценное использование.

Через несколько минут после публикации, когда о документе написали в том числе государственные СМИ, он пропал с сайта. Теперь при попытке зайти по ссылке возникает надпись "Ошибка сервера".

Проект постановления о создании реестра военнообязанных пропал с портала проектов нормативных правовых актов из-за "технического сбоя", заявили в Минцифры.

Электронные повестки в РФ - детали

Минобороны РФ предлагает закрепить введенные электронные повестки в положении о призыве на службу. Если норму примут, российские военкоматы смогут собирать данные о призывниках самостоятельно – через сервис "Госуслуги", медицинские информационные системы и так далее.

В Кремле опасаются, что введение электронных повесток может помешать запланированным "рекордным результатам" Владимира Путина на выборах в 2024 году.

Российских призывников прямо в повестках начали запугивать "ограничительными мерами". Здесь подразумевается возможность запретить покидать страну в случае неявки в военкомат.