Минобороны сможет получать информацию о призывниках из разнообразных баз данных.

Минобороны РФ предлагает закрепить введенные накануне электронные повестки в положении о призыве на службу. Если норму примут, российские военкоматы смогут собирать данные о призывниках самостоятельно – через сервис "Госуслуги", медицинские информационные системы и так далее, пишет "Дождь".

Предлагается установить, что призывники получают повестки о вызове в военкомат заказным письмом или в формате электронной повестки через "Госуслуги". При этом электронная повестка будет считаться врученной сразу после того, как появится в личном кабинете россиянина. А рассылаться такие повестки будут автоматически.

"Формирование и рассылка этих повесток осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме с учетом графиков работы призывных комиссий", – говорится в документе с предложениями Минобороны РФ.

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Кроме того, устанавливается, что получателям электронной повестки со дня ее вручения запрещается выезд из РФ. За неявку в военкомат грозят другие ограничительные меры.

Электронные повестки в России

Ранее в этом месяце российский диктатор Владимир Путин подписал принятый Госдумой РФ закон о введении реестра военнообязанных и электронных повестках, вручаемых через сервис "Госуслуги". К 20 апреля в Санкт-Петербурге началась рассылка электронных повесток в тестовом режиме.

Такой порядок вручения повесток не только упрощает для российских властей борьбу с уклонистами, но и помогает организовать незаконный призыв жителей оккупированных территорий на войну против Украины.

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