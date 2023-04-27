По плану Кремля, на следующих выборах Владимир Путин должен продемонстрировать "рекордные результаты".

В Кремле опасаются, что введение электронных повесток может помешать запланированным "рекордным результатам" Владимира Путина на выборах в 2024 году.

Как пишет издание "Медуза", Кремль поручил руководству регионов, где во время президентских выборов 2024 года будет проходить дистанционное электронное голосование (ДЭГ), добиться того, чтобы на него зарегистрировались 20% избирателей.

По плану Кремля, на следующих выборах Владимир Путин должен продемонстрировать "рекордные результаты". Чтобы их добиться, в администрации президента решили воспользоваться ДЭГ: эта непрозрачная система позволяет легко фальсифицировать результаты выборов.

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Зарегистрироваться на онлайн-голосование по традиции заставят бюджетников, работников государственных предприятий и сотрудников лояльных власти компаний. По оценке, после регистрации такие избиратели "точно проголосуют - и почти точно проголосуют за кандидата от власти".

Но есть проблема - как показал опыт выборов в Госдуму 2021 года, даже лояльных власти избирателей может быть трудно заставить зарегистрироваться на онлайн-голосование, так как многие опасаются, что "их данные утекут в интернет, а на паспорт наберут кредитов".

После введения электронных повесток в апреле 2023-го эта проблема стала еще острее - и может поставить под угрозу планы Кремля на президентские выборы-2024.

Электронные повестки в РФ - детали

Госдума утвердила новый закон о едином реестре военнообязанных и новом порядке вручения повесток, а Путин уже подписал этот закон. Первый электронные повестки начали рассылать 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в британской разведке, электронные повестки позволят кремлевскому режиму давить на "уклонистов", которые ранее избегали их получения в бумажном виде. Для этого и были придуманы разнообразные ограничения.