В повестке красным шрифтом написано, что в случае неявки в военкомат будут введены "ограничительные меры".

Российских призывников прямо в повестках начали запугивать "ограничительными мерами". Здесь подразумевается возможность запретить покидать страну в случае неявки в военкомат.

Такой информацией поделилось издание The Moscow Times. Журналисты опубликовали фото с повесткой, которую получил призывник в Санкт-Петербурге. На ней стоит красная печатка с надписью: "В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры".

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета. Он предусматривает возможность рассылать электронные повестки мужчинам призывного возраста.

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За неявку в военкомат россиян будут ущемлять в правах — запрещать выезжать за границу, водить автомобиль и совершать сделки с недвижимостью. Ограничения могут наложить, даже если человек не знал, что ему пришла повестка.

Электронные повестки в России: последняя информация

Как сообщили в британской разведке, электронные повестки позволят кремлевскому режиму давить на "уклонистов", которые ранее избегали их получения в бумажном виде. Для этого и были придуманы разнообразные ограничения.

Первый электронные повестки начали рассылать 20 апреля в Санкт-Петербурге. Однако пока это делается в тестовом режиме.

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что мужчин в РФ пытаются силой загнать в военкоматы, так как они избегают мобилизации. Информация о реальном положении дел на фронте расходится и все начинают понимать, насколько высоки шансы погибнуть в Украине.

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