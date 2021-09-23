Мать ребенка не сразу бросилась поднимать малыша, сначала она "наказала" доставщика.

В России курьер одной из служб доставок ехал на велосипеде и на всей скорости врезался в коляску с ребенком. Мужчина перелетел через "преграду", а коляска от удара перевернулась. Доставщика избили зонтом, а ребенок получил рассечение губы.

Инцидент произошел в Москве, об этом сообщило издание Life.ru.

Так, курьер компании "Яндекс" на всех парах несся по тротуару и снес коляску с ребенком, которую мама малыша везла рядом с пешеходным переходом перекрестка. Доставщик сильно врезался в коляску - от удара ее перевернуло.

Годовалый ребенок выпал на землю, он рассек себе губу. Малыша госпитализировали. Инцидент попал на видео.

Любопытно, что мать ребенка не бросилась его поднимать. Сперва она решила избить курьера зонтом, а только тогда вспомнила о перевернутой коляске. К избиению доставщика также присоединялась проходившая рядом женщина.

Читайте такжеМосквич застрелил невестку и попал на видеоСам велосипедист смиренно принимал "наказание" от разъяренных женщин. Более того, он не пытался сбежать. Курьер поставил свой велосипед у столба и дождался полицию, которую вызвала мать ребенка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России двое мужчин изнасиловали спасателя-гея, после чего его уволили с работы "за позор чести мундира".

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Автор: Полина Кузенко