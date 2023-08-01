Предполагается, что законопроект введет систему сертификации игрушек, которая будет оценивать вред психическому здоровью и развитию ребенка.

В России собираются ввести проверку детских игрушек на соответствие "духовно-нравственной идеологии страны". Для этого игрушки начнут отправлять не только на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, как сейчас, но и на психолого-педагогическую сертификацию.

Как пишут "Известия", этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании рабочей группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства Экспертного совета по законотворческой деятельности партии "Единая Россия".

Предполагается, что законопроект введет систему сертификации игрушек, которая будет оценивать вред психическому здоровью и развитию ребенка. Также новые требования к оценке детской продукции будут подразумевать запрет "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола".

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