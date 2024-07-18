Россияне умалчивают истинные масштабы пожара, но очевидцы говорят, что огонь охватил площадь более 400 "квадратов".

В Екатеринбурге горел завод "Уралтрансмаш", который выпускает военную технику.

Как сообщают местные пропагандистские СМИ со ссылкой на очевидцев, на территории завода горела якобы кровля пустого цеха, там велись сварочные работы. Трое работников эвакуировались самостоятельно, больше в цехе людей не было.

Один из собеседников издания E1.ru отметил, что огонь охватил 420 кв. метров, но в пресс-службе "Уралтрансмаша" убеждают, что возгорание произошло во время проведения демонтажных работ на территории старых складских помещений. Пожар якобы ликвидировали, его площадь составляла менее 200 квадратных метров.

"Уралтрансмаш" - что известно об этом заводе

Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") - это предприятие советской эпохи, которое выпускает как коммерческую, так и военную технику. В частности, завод производит трамвайные вагоны, станки-качалки, железнодорожную продукцию.

Впрочем, во время войны главный вектор его работы - оборонные заказы. Этот завод единственный в РФ, производящий самоходные артиллерийские установки. В частности, это "Мста-С" и "Тюльпан".

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