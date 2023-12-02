В Москве школьница глотнула уксуса, лишь бы не идти в школу  / Коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Похоже, Российская Федерация окончательно "довела" детей так называемыми школьными реформами, нацеленными на подготовку школьников к перманентной войне с Украиной

В Москве семиклассница глотнула уксуса, лишь бы избежать школьных уроков. Ребенок хотел вызвать легкие боли в животе, но не рассчитал с дозой, пишет Shot

Хитроумный план придумала школьница из Новогиреево. РосСМИ заявляют, что таким образом девочка хотела избежать контрольной работы. 

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"Она стянула с кухни 9%-ный уксус, оделась, взяла рюкзак и вышла в подъезд. Там она сделала один глоток. Школьница не рассчитывала, что ей станет настолько плохо", - говорится в сообщении Shot. 

В итоге семиклассница поспешно вернулась домой и попросила маму вызвать скорую. На данный момент состоянием девочки занимаются медики, она в больнице. Ее мама получила штраф "за неисполнение родительских обязанностей". Ребенка хотят перевести на заочное обучение, семья уже занимается этим вопросом.

Россия занялась военной подготовкой детей в школах 

В России режим Путина "занялся" детьми из-за полномасштабной войны в Украине: им пропагандой и так называемыми "уроками мужества" в школах навязывают мысли о том, что умереть за родину - "хорошо", и что это не Россия ведет войну с миром, а мир ополчился против России.

В частности, в приказе Минпросвещения РФ говорится о том, что для школьников вводят новый курс "Основы безопасности и защиты Родины". В него войдут дисциплины по обучению обращения с оружием и другие "науки", связанные с военной подготовкой. 

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