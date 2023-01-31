Его речь поддержали аплодисментами.

В российском Касимове депутат рассказал школьникам, что они могут оказаться "на днище социальной жизни".

Депутат местной городской думы Роман Вереин опубликовал видео, где он спрашивает у школьников, сидели ли они три дня "не жрамши" и неделю без денег. "Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах, не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали", - заявил он.

Депутат призвал подростков поступать в ВУЗ, в котором сам учится. "Не сидите как тормоза. Вот, как ты сейчас, понял? Будешь подыхать на улице, жрать нечего - вспомнишь. Вникай. Потом обратно дороги не будет. Поступайте в вуз агротехнологический! Там нормальные преподаватели: никого не душат, никого не давят, сам учусь сейчас там в магистратуре, все нормально", - добавил российский депутат.

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Пропаганда РФ в школах

Напомним, в британской разведке сообщают о милитаризации образования в Российской Федерации.

Ранее стало известно, что в школах Белгородской области хотят ввести специальную программу для учителей, в ходе которой их будут обучать тому, как сообщать ученикам о потере отцов на войне.

Недавно в РФ обвинили в "дискредитации" российской армии депутата, которая призвала тратить деньги на школы, а не на войну.

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