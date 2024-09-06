Мужчину отправили в изолятор временного содержания из-за публикации треков в социальной сети.

В России открыли уголовное дело против 63-летнего доцента философии из "Бауманки" Александра Нестеренко. Причиной стали пять украинских песен.

Как сообщает "Астра" со ссылкой на адвоката подозреваемого, накануне силовики пришли с обыском к Нестеренко - преподавателю МГТУ имени Баумана и члену участковой комиссии № 1423 с правом решающего голоса. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Против Нестеренко открыто уголовное дело по статье о "возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия".

Видео дня

"Поводом стали пять украинских песен, опубликованных на странице VK: видео с песней группы Вопли Видоплясова "Мы растем"; видео с песней "Зажжем утром" и еще три аудиозаписи. Все они опубликованы на странице Нестеренко после начала полномасштабного вторжения России в Украину", - пишет канал.

По мнению экспертов-лингвистов Следкома РФ, во всех песнях содержатся "признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц, выделенной по признаку национальности".

Другие новости "русского мира"

Как писал УНИАН, ФСБ нашла новых подозреваемых по прошлогоднему делу о "подготовке покушения" на пропагандисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Среди новых фигурантов - ученик 8-го класса.

Также мы рассказывали, что Владимир Путин объявил "союзником" России исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане в 2021 году.

"Мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники в борьбе с терроризмом", - заявил он журналистам.

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