В пресс-службе заместителя мэра столицы России от комментариев отказались.

В столице РФ учебный год начнется без привычных праздничных мероприятий под открытым небом и присутствия родителей детей – мероприятия перенесут в середину учебных заведений "из-за угрозы безопасности".

РосСМИ сообщают, что в Москве торжественные "линейки", которые традиционно проводятся в первый день нового учебного года, пройдут без родителей. Кроме того, что мероприятия состоятся без присутствия родственников детей, празднества решено перенести с пришкольных площадок в помещения учебных заведений. По данным "Астра", такие меры приняты в связи с "безопасностью", а учебный год начнется 2 сентября.

"В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и самая главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города", — сказала директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева. Отмечается, что аналогичную информацию озвучили еще несколько директоров школ.

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По словам Булаевой, школа будет вести онлайн-трансляцию линейки.

"Эти меры приняты по соображениям безопасности. В пресс-службе заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой отказались прокомментировать эту информацию... В этом году на граничащих с Украиной территориях РФ обучение будет идти по смешанной системе — очно и онлайн. К примеру, в Белгородской области в приграничной 20-километровой зоне дети в школы не пойдут", — пишет ресурс.

Учебный год в Украине - что известно

Напомним, в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ, которая наносит удары по гражданской инфраструктуре, в том числе учебным заведениям, функционируют школы и детсады, обеспеченные соответствующими убежищами. Также, например, во Львове из-за возможного блэкаута, вызванного обстрелами оккупантов, занятия хотели начать раньше, а именно с 19 августа. В случае полного блэкаута все львовские школы станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где львовяне смогут согреться и зарядить устройства.

Кабинет министров Украины определил понедельник, 2 сентября, началом нового 2024/2025 учебного года в общей средней школе. Завершение - 30 июня 2025 года. Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории.

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