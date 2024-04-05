За каждого убитого на войне в Украине солдата НАТО нужно давать максимальную премию, сказал он.

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил выдавать премии за убитых "солдат НАТО" в Украине.

Как написал Медведев в запрещенной социальной сети ВКонтакте, за каждого убитого на войне в Украине солдата НАТО нужно давать максимальную премию.

"В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного НАТОвца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине", - написал он, комментируя заявления о создании миссии Североатлантического альянса.

Медведев добавил, что отношение к солдатам НАТО должно быть как к "карателям типа гитлеровского СС".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал создание миссии Североатлантического альянса в Украине.

"Мы решили учредить миссию НАТО. Это не означает, что мы собираемся воевать, но теперь мы сможем использовать возможности Альянса по координации, обучению и планированию для поддержки Украины более скоординированным образом", - сказал он.

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