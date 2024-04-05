Он отметил, что Североатлантический альянс в 20 раз богаче России.

НАТО готово к многолетней войне с Россией и у него есть ресурсы, чтобы позволить себе длительный конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.

"Владимиру Путину важно понять, что мы планируем - если нужно - на несколько лет. Он не может выиграть за несколько месяцев или даже за год или два. Как Североатлантический альянс мы в 20 раз богаче его и в случае необходимости можем позволить себе длительный конфликт", - подчеркнул Сикорский.

Кроме того, Сикорский напомнил, что во время встречи министры "приняли решение создать миссию НАТО" в Украине.

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"Это не означает, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности координации, подготовки и планирования Североатлантического альянса для более скоординированной поддержки Украины", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о двусторонних соглашениях между Варшавой и Киевом о сотрудничестве в сфере безопасности, глава польской дипломатии подтвердил, что работа над таким соглашением "уже относительно продвинулась", но даты его подписания еще нет.

Страны НАТО готовятся к войне

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам-членам НАТО увеличить количество взносов в Альянс с 2 до 3% ВВП, чтобы их уровень составлял, как во времена холодной войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах реорганизовать армию страны, чтобы сделать ее пригодной для ведения войны.

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