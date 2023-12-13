Доверчивый оккупант перевел женщинам 510 тысяч рублей, а теперь требует эти деньги обратно.

В Москве сиделки обокрали раненого "вагнеровца". Оккупанта обманули на полмиллиона рублей.

Как сообщает "База", "вагнеровец" Андрей отправился на фронт в 2022 году. Через несколько месяцев его ранили, а после лечения отправили домой. Мужчине нужен был уход.

Оккупант искал сиделку и познакомился с Аидой, которая предложила свою помощь. У женщины вот-вот должен был появиться ребенок, поэтому она попросила у Андрея 80 тысяч вперед и поехала рожать. После родов ей было плохо, вместо себя она послала к оккупанту девушку по имени Балнур. Новая сиделка сразу попросила доплатить ей 70 тысяч-Андрей согласился. Позже он оплатил перелет Аиде, чтобы девушки ухаживали за ним вдвоем.

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"Работа Балнур и Аиды Андрея не устраивала - он даже хотел их уволить, но после серьезного разговора и последнего предупреждения все же оставил. Девушки постоянно пользовались его банковской картой: покупали вещи и мужчине, и себе. А еще часто одалживали", - пишет канал.

В конце ноября "вагнеровец" увидел, что Аида молча пересказала себе с его карты 70 тысяч - это стало последней каплей. Разозлившись из-за наглости, он решил обратиться в полицию. Всего оккупант перевел сиделкам 510 тысяч рублей - за работу, на продукты и в долг. Теперь он требует все деньги обратно.

"Вагнер" возвращается на фронт

В ноябре The New York Times сообщил, что Россия снова стала вербовать "ветеранов" ЧВК "Вагнер" на войну в Украине после смерти их главаря Евгения Пригожина. По данным издания, за счет боевиков Кремль надеется избежать очередной мобилизации в России и пополнить потери живой силы в Украине наемниками.

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