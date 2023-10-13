Мужчина посчитал, что охранник Хабиб из соседнего магазина слишком часто берет в "Лэтуаль" бесплатные пробники, чтобы подушиться.

В Москве продавец российской торговой сети "Лэтуаль" попытался устроить взбучку охраннику из соседнего магазина Kari Хабибу, посчитав, что тот слишком часто заходит к ним подушиться.

В итоге между мужчинам завязалась драка за бесплатные пробники духов. Инцидент произошел в ТЦ "Калейдоскоп" на Химкинском бульваре, пишет телеграм-канал Baza.

По данным росСМИ, 42-летний продавец "Лэтуаля" Дмитрий давно заметил, что 26-летний Хабиб злоупотребляет товаром, предназначенным для покупателей.

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10 октября Дмитрий в очередной раз попрекнул Хабиба его чрезмерной тягой к бесплатным духам, нарвавшись на драку. В итоге, на помощь продавцу пришлось вызывать скорую из-за открытой раны губы и полости рта.

"Хабиб не выдержал - предложил выйти раз на раз и решить парфюмерный конфликт окончательно. Продавец, кажется, проиграл - после "беседы" с Хабибом Дмитрия увезла скорая", - пишет Baza.

Сообщается, что в парфюмерном споре пришлось разбираться полиции: драчунов забрали в отделение для выяснения обстоятельств конфликта.

В РФ устроил резню экс-наемник ЧВК "Вагнер"

Ранее более кровавый инцидент случился в Кемеровской области РФ: там бывший наемник ЧВК "Вагнер" после того, как получил "помилование", порезал ножом двух граждан РФ. РосСМИ отмечали, что между компанией возник конфликт во время застолья и "вагнеровец" взялся за оружие. Позже выяснилось, что речь идет о семикратно судимом инвалиде III группы, которого подобрал Пригожин во время вербовки в колониях РФ. У него фиксировали психическое расстройство.

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