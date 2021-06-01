Пенсионеру позвонили мошенники, угрожая ему и его супруге убийством в случае, если они не переведут им 400 тысяч рублей.

В Москве обокрали ветерана Великой Отечественной войны, 96-летнего Василия Пронина, которому на параде Победы президент России Владимир Путин, сидевший рядом, помог укрыться от холода плащом.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сначала мошенник позвонил ветерану и представился участковым. Он поинтересовался его здоровьем и посоветовал звонить ему в случае проблем.

Спустя некоторое время пенсионеру снова позвонили мошенники, угрожая ему и его супруге убийством в случае, если они не переведут им 400 тысяч рублей. После этого ветеран набрал номер «участкового», который звонил ему ранее. Тот проинструктировал Пронина, пообещав, что при передаче суммы мошенников задержат.

Пенсионер снял со счета все свои сбережения и по указанию «участкового» сбросил мошенникам пакет с деньгами через окно.

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Пронин выполнил инструкции, неизвестные забрали деньги и скрылись, так же как и «участковый».

РосСМИ отмечают, что именно Пронин сидел рядом с Путиным во время парада Победы в Москве. И на видео попал случай, когда Путин помог ему накинуть верхнюю одежду.

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Автор: Денис Прядко