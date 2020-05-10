В России у 92-летнего ветерана в День победы украли медаль и деньги

Вором оказался 52-летний знакомый ветерана, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Житель села Гремячинск в Бурятии напал на 92-летнего ветерана в День победы и украл у него медаль и три тысячи рублей, которые ему вручила администрация района.

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Об этом сообщается на сайте управления МВД России по республике.

Потерпевший обратился в полицию 9 мая и рассказал, что к нему пришел его 52-летний знакомый и стал требовать деньги. Получив отказ, он забрал лежавшую на столе памятную медаль, которую ветерану вручили утром, и выбежал во двор. Пенсионер вышел за ним и потребовал вернуть награду. Одновременно с этим он попытался спрятать три тысячи рублей, которые также получил утром. Когда вор увидел деньги, он повалил ветерана на землю и забрал их. После этого мужчина скрылся.

Правоохранителям удалось задержать мужчину в течение часа, он был пьян. Медаль и часть денег немедленно вернули пенсионеру. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 161 УК («Грабеж»).

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге врачи привязали 89-летнюю женщину-ветерана ремнями к больничной койке.