По данным СМИ, он находится в нескольких километрах от домов.

В московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка "Руднево", построили военный завод.

В мэрии Москвы заявили, что на строительство завода площадью 93,7 тыс. квадратных метров ушло 8,5 месяцев. Его передали концерну воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Сообщается, что на территории завода будут собирать и проводить испытания ракет противовоздушной обороны.

Российское издание "Важные истории" отмечает, что "Руднево" находится в нескольких километрах от станций метро и жилых домов. Кроме того, прошлой осенью на территории парка решили организовать полигон для испытания беспилотных летательных аппаратов.

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Война на территории России: что известно

Российские регионы систематически атакуют беспилотные летательные аппараты. Также из-за войны в России все чаще происходят ЧП на различных объектах и железной дороге.

Под атакой дронов неоднократно оказывалась и российская столица. После этого жители города и области жаловались на то, что на крышах и в парках устанавливают стационарные башни ПВО и военные точки для борьбы с дронами.

Также СМИ сообщали, что в Москве развернули зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" прямо на поверхности законсервированного мусорного полигона.

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