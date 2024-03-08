Гражданам этих стран советуют избегать массовых собраний людей.

В ближайшие 48 часов на территории страны-агрессора России могут произойти теракты. Такое предупреждение появилось на страницах посольств сразу нескольких стран.

Так, посольство США в России сообщило о том, что "экстремисты планируют атаковать крупные собрания в Москве, в частности концерты". В связи с этим гражданам США посоветовали избегать массовых собраний в течение следующих 48 часов. Других подробностей нет.

Аналогичное предупреждение опубликовало и посольство Великобритании в РФ. Там со ссылкой на заявление американской стороны посоветовали британцам воздержаться от поездок в Россию.

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В то же время представительство Германии в РФ сообщило, что 8 марта посольство Германии в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге будут закрыты.

Что происходит на территории страны-агрессора России

7 марта в России беспилотник попал во второй по величине сталелитейный комбинат страны. Дрон атаковал Череповецкий металлургический комбинат в Вологодской области РФ. Российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой сотрудников завода сообщает, что одна доменная печь полностью выведена из строя.

В то же время в Казани в зоне Оренбургского тракта бушевал мощный пожар в высшем командном училище танкистов. Там горели казармы.

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