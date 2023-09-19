Ликвидировали десятки солдат РФ вместе с важной техникой.

За прошедшие сутки украинские военные на юге Украины в очередной раз мощно ударили по российским позициям, в результате чего уничтожили более 20 захватчиков и кучу их техники.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, сейчас оперативная обстановка на этом направлении остается стабильно напряженной. По данным военных, продолжается контрбатарейная борьба. Также враг активно применяет тактическую авиацию, ударные и FPV дроны.

В то же время украинские военные на юге за сутки нанесли россиянам следующие потери: уничтожены 24 оккупанта, 4 пушки, 5 единиц автобронетехники, 4 лодки и беспилотный летательный аппарат типа "Мавик".

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Также отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли авиационные удары с применением 10 управляемых авиабомб по Бериславщине. Враг нанес разрушения в Одрадокаменке, Николаевке, Веселом, Ольговке, Львове. В результате атак ранены гражданские, повреждены дом культуры и автомобиль скорой помощи. Также разрушены 2 частных дома.

Кроме того, артиллерией враг совершил более 90 обстрелов с использованием 485 снарядов, в том числе 8 раз прицельно по населенным пунктам. В результате обстрелов 5 гражданских ранены, повреждены 2 частных дома и здание медицинского учреждения.

В Силах обороны юга также уточнили, что сейчас корабельная группировка врага развернута в количестве 14 кораблей, из них 10 в Черном и 4 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

ВСУ ликвидировали еще 520 солдат РФ за сутки

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 273 тысяч 460 своих военных и более 37 тысяч единиц разнообразной техники и вооружения.

В частности, за сутки украинские военные ликвидировали 520 российских оккупантов, а также уничтожили более 20 танков и боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, 15 беспилотников и более 30 единиц автомобильной и специальной техники и тому подобное.

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