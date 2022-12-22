Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти Российской Федерации рассматривают вопрос об объявлении в стране всеобщей мобилизации.

После такого позора, какой выглядела так называемая "частичная мобилизация" РФ, любая другая страна отказалась бы от продолжения таких действий. Но не Россия.

Напомню, в результате этой мобилизации, россияне, якобы, мобилизовали 300 тысяч человек (хотя мы все помним, как официальные лица РФ ошибались и называли довольно разные цифры). Однако не смогли изменить ситуацию в зоне боевых действий. Они потеряли правобережную Херсонщину, ежедневно теряют позиции на пока оккупированной Луганщине, так и не смогли захватить ни Бахмут, ни Угледар, ни Авдеевку. А вот украинские ребята в ноябре установили рекорд по уничтожению российских оккупантов.

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Кроме того, россияне опозорились на весь мир, демонстрируя несостоятельность полноценной комплектации личного состава военной амуницией и даже стрелковым оружием. Они не смогли провести полноценное обучение частично мобилизованных на своих полигонах (именно поэтому, кстати, они сейчас используют полигоны в Беларуси). Русские не нашли даже достаточно казарм в воинских частях, где мобилизованные могли бы располагаться. Более того, РФ не укомплектовать такое количество личного состава, которое требуется согласно штатной комплектации батальонно-тактических групп.

Все силы и средства россиян сконцентрированы на донецком плацдарме

После "частичной мобилизации" в РФ вообще начало исчезать такое явление как батальонно-тактическая группа. Ведь каждая БТГ должна иметь штатную единицу техники. Например, в каждой БТГ должно быть 11 танков, 33 ББМ, а также необходимое количество артиллерийских установок, РЭБ и так далее. Но у россиян совсем не хватает техники, чтобы укомплектовать все это количество мобилизованных. Поэтому, могут использовать разве что маршевые батальоны, но не батальонно-тактические группы…

Сейчас все силы и средства россиян сконцентрированы на донецком плацдарме. А у Бахмута на сегодня вообще сконцентрирована почти вся артиллерия центрального военного округа РФ. Это единственная локация, где они еще могут использовать тактику "огневого вала". Впрочем, после того, как был уничтожен крупный склад с боеприпасами в Ирмино, поставки боекомплекта немножко замедлился.

Но проанализируем, есть ли у них такое количество артиллерии на других направлениях? Нет, она отсутствует. Если они обеспечены техникой, почему используют танки 50-х годов "Т-62" и "Т-76", а также гаубицы "Д-1" времен Второй мировой войны? То есть россиянам очень не хватает технической комплектации и боеприпасов. А учитывая то, что у них не хватает технического ресурса, будут использовать человеческий. То есть граждан своей страны как живое мясо для торможения контрнаступательных действий ВСУ.

Таким образом, несмотря на полное отсутствие каких бы то ни было результатов от мобилизации, Россия, все равно будет ее продолжать. Результатов от этого продолжения не будет, но россияне не видят другого выхода.

В РФ стремятся к затягиванию полномасштабной войны в Украине

Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в РФ с тотальным закрытием границ, будет зависеть от того, насколько отчаянно себя будет чувствовать военно-политическое руководство страны-агрессора. Да, они действительно могут пойти на максимальные ограничения для своего населения, чтобы получить максимальный эффект от мобилизации. Потому что стремятся затягивание полномасштабной войны в Украине.

Можно предположить, что России удастся так же собрать около 200-300 тысяч мобилизованных. Другой вопрос, что за это время потеряют российские оккупационные войска на территории Украины? Ведь, теряя территорию, они теряют возможность оперировать этим количеством мобилизованных.

Иногда кажется, что, когда на большой территории сконцентрировано большое количество личного состава, то армии гораздо проще вести оборонительные действия. Но это не так. Чем больше концентрация войск оккупантов, тем результативнее точечное уничтожение их позиций. Фактически, они могут оказаться в патово-суицидальной ситуации, когда потери среди россиян вырастут в разы.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"