Документ имеет примечание "к неуклонному использованию".

Служба безопасности Украины перехватила новые "методички" ФСБ, в каких российских чиновников учат правильно хвалить президента Владимира Путина и комментировать войну в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Документ имеет примечание "к неуклонному использованию". Сотрудники СБУ перехватили его во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти РФ. Именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены. Им пользовались и на концерте в Лужниках в марте, и на Экономическом форуме в Петербурге в июне. Один из главных приказов ФСБ – хвалить Путина. Ведь это он якобы "лично защитил Россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок "самой честной статистики" о заоблачную поддержку российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций.

Раньше СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили должностные лица Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

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