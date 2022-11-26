По версии русской матери, ее сын сам ушел под пули во время утреннего боя.

Мать ликвидированного в Украине российского оккупанта Константина Пшеничкина рассказала диктатору Владимиру Путину о "сыне-герое", который шел "рубить укр*пов", но что-то пошло не так.

"Щемящую" историю об оккупанте его мать рассказала в Кремле во время встречи Путина якобы с родителями "денацифицированных" в Украине "мобиков". Однако пропагандисты диктатора прогадали со сценарием.

По версии женщины, ее сына-оккупанта ликвидировали во время одного из утренних боев, когда враг подошел близко". Женщина настолько хорошо знает детали "денацификации" рашиста, что даже привела его последнюю реплику.

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"Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя. И последними его словами были: "Идем, братва, рубить укр*пов", - сказала женщина.

Путин, слушая мать своего пушечного мяса, попивал чай и изображал эмоцию сочувствия.

Как оказалось потом, Пшеничкин - не "мобик", а наемник, который, очевидно, воевал на украинском Донбассе. Журналист Владимир Золкин опубликовал фото надгробной таблички Пшеничкина. Данные на ней свидетельствуют о том, что оккупанта "денацифицировали" еще в 2019 году.

"Российские матери: самые интересные новости

Матери российских оккупантов охотно отправляют сыновей убивать украинцев, а когда те звонят с плена, удивляют неестественными реакциями.

Недавно украинский журналист и блогер Владимир Золкин позвонил матери российского военного, который попал в плен. Он хотел дать ей возможность поговорить с сыном, но женщина решила нахамить и бросить трубку.

Перед этим мать 41-летнего оккупанта Фаниса Зарифуллина из Татарстана рассказала, что ее сын отправился на войну в Украину из-за денег. Накануне его уволили с работы за пьянство. Впрочем, муж уже пропил все заработанные на крови деньги.

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