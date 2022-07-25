Россиянке пришлось помочь сыну с деньгами, чтобы тот смог-таки пойти добровольцем воевать с Украиной.

Мать 41-летнего оккупанта Фаниса Зарифуллина из Татарстана рассказала, что ее сын отправился на войну в Украину из-за денег. Накануне его уволили с работы за пьянство.

Об этом говорится в материале Настоящее время.

По словам Фариды, Фанис участвовал в Чеченской войне, хотел, как и его знакомые, зарабатывать наемником в Сирии, но поехал в Украину.

Ей пришлось помочь сыну с деньгами, чтобы тот смог-таки пойти добровольцем воевать с Украиной.

"Денег у него тогда вообще не было, вот и вспомнил про мать. Когда он в первый раз уходил добровольцем, всю одежду, все пропитание купили мы сами. Наша с мужем пенсия вся ушла на эти расходы. Пришлось купить вплоть до сменной одежды, мыла, бритвенных принадлежностей, консервов... Обещал, что расплатится с нами по возвращении – да где там, ни копейки не вернул. А сейчас, когда он при деньгах, не нужны ему ни отец, ни мать", - жалуется россиянка.

Женщина отметила, что за двухмесячные бои Фанис всего получил 227 тысяч рублей. По возвращению домой он почти все деньги пропил.

"Все движения по его счету я знаю, так как он указал номер моего телефона. Сын пропил и растранжирил эти деньги за две недели. Сейчас у него на счету осталось чуть больше 700 рублей. Детям дал от силы тысяч десять. А как напьется — не ведает, что говорит. Настолько он меня обидел, что мне уже без разницы, есть он или нет", - рассказывает героиня.

По ее словам, сын решил поехать воевать с Украиной сам.

"Он работал на мясном комбинате. Ну кому нужен выпивающий работник? Взял и уволился оттуда, даже полагающиеся ему деньги не забрал. В Украину решил ехать сам. Кажется, сначала его с военкомата на автобусе отвезли в Казань, а оттуда – в Ростов-на-Дону. Остальное я не знаю. Один его друг ездил в Сирию. Мой сын тоже хотел, но не получилось. Может, его наслушался — я не знаю. В соседней деревне похоронили 32-летнего парня, который воевал в Украине. Из нашего района туда поехал еще и Эдуард Комаров, тоже знакомый. Он вернулся через несколько дней после возвращения моего сына, – уточняет Зарифуллина.

У Фаниса есть семья, но он с женой выпивает, а детей воспитывают родители оккупанта.

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