Также Генштаб подтвердил потери российских оккупантов на временно оккупированной части Запорожской области.

В Украине начались 276-е сутки полномасштабной войны, развязанной Россией, оккупанты не прекращают наносить удары по гражданским объектам.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 ноября, сейчас враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, перегруппировывает войска для усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем в ответ украинские защитники отражают попытки захватчиков РФ наступать и наносят им потери. В частности, отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области – местные морги переполнены "200-ми" захватчиками.

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"Всего на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемые врагом для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги — телами мертвых захватчиков", - говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

Также подтверждены потери российских оккупантов за 24 ноября на временно захваченной части Запорожской области.

"В Мелитополе был уничтожен их склад боеприпасов, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Два склада разбиты в Васильевском районе: здесь до 130 захватчиков ранены, также уничтожено семь единиц различной военной техники. Количество ликвидированного личного состава врага уточняется", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: потери РФ

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ в войне против Украины среди личного состава на 25 ноября уже составляют 86 150 человек.

Российские власти утверждают, что на войне погибли якобы только 5937 военных.

Путин на встрече с якобы матерям участников войны против Украины сравнил потери личного состава РФ со смертями в ДТП и от алкоголизма.

Как пишут СМИ, власти РФ ожидают, что к весне потери в войне в Украине составят около 100 тысяч человек, большая часть из которых будет из мобилизованных.

Как рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович, даже когда интенсивность боевых действий на фронте снижается, российские войска в Украине ежедневно теряют убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев потери оккупантов вырастают до 1000 в день.

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