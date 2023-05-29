Аналитики ISW считают, Путин мог намеренно игнорировать диверсионные действия минобороны РФ, чтобы избежать выполнения обещания, которое он якобы дал Пригожину.

Главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин снова косвенно подорвал авторитет и режим российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). По мнению аналитиков, нападки Пригожина на Путина могут быть из-за неполученной "вагнеровцем" награды "за захват Бахмута".

В частности, в очередных выпадах против российской власти Пригожин обратился к российским чиновникам и заявил, что государственные СМИ РФ запрещают любые дискуссии о силах "Вагнера". Пригожин считает, что неназванные российские бюрократы только выиграют от такой цензуры в ближайшее время, от одного до трех месяцев, "прежде чем русский народ начнет сопротивляться и начнет ненавидеть бюрократов".

Видео дня

Пригожин считает, что российские чиновники смогли бы воспользоваться своей исторической способностью подвергать цензуре российское общество, если бы Россия не начала войну на Украине. Главарь "вагнеровцев" намекнул, что достижение реальных результатов в войне позволит чиновнику не лгать о строительстве новых зданий, станций метро и мостов, чтобы выглядеть хорошо. Затем Пригожин заметно перевел дискуссию с разговора о неназванных российских чиновниках на непосредственное обращение к одному человеку.

"Комментарии Пригожина, скорее всего, нацелены на Путина, которого российские государственные СМИ обычно изображают как лидера, который непосредственно участвует в небольших инфраструктурных проектах и жизни простых россиян", - отмечают эксперты ISW.

Аналитики считают, что Пригожин может критиковать Путина из-за то, что тот не дал главарю "вагнеровцев" обещанной награды за то, что тот называет "захватом Бахмута".

"Выпады Пригожина в адрес Путина и минобороны России - в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" - могут свидетельствовать о том, что Пригожин разочарован тем, что он не получил обещанной компенсации за свою "победу" в битве за Бахмут", - пишет ISW.

При этом отмечается, что российское минобороны могло намеренно саботировать действия Пригожина за несколько дней или недель до 9 мая, чтобы помешать "Вагнеру" захватить оставшиеся несколько кварталов в западном Бахмуте. При этом, пишут аналитики ISW, Путин мог намеренно проигнорировать такие диверсионные действия минобороны, чтобы избежать выполнения того обещания, которое он якобы дал Пригожину.

"Ранее ISW оценила Путина как человека, не склонного к риску, который беспокоится о здоровье своего режима и поэтому вряд ли сможет полностью удовлетворить радикальные требования Пригожина", - говорится в отчете.

Заявления Пригожина по Бахмуту

Как сообщал УНИАН, 28 мая в комментарии росСМИ Евгений Пригожин с очевидной саркастичной насмешкой заявил, что после заявленного им якобы захвата Бахмута перед российской армией "открыт оперативный простор". Это якобы позволяет развернуть "колоссальное наступление" с захватом Краматорска, Славянска и других городов украинского Донбасса.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что его наемники "Вагнера" якобы полностью захватили Бахмут. Украинское военное командование опровергает эти заявления и отмечает, что под контролем ВСУ остается небольшая часть города.

После хвастовства о захвате города Пригожин заявил, что с 25 мая начнет выводить своих наемников на отдых, а позиции в Бахмуте передает регулярной армии РФ. После этого наблюдается снижение интенсивности российских атак на Бахмутском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: