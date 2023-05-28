Главарь ЧВК Вагнер с явной насмешкой рассказал о том, как армия РФ сможет наступать дальше без участия его наемников.

После заявленного оккупантами захвата Бахмута перед российской армией "открыт оперативный простор", который позволяет развернуть "колоссальное наступление" с захватом Краматорска, Славянска и других городов украинского Донбасса. Об этом заявил главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

В комментарии одному из российских СМИ, олигарх рассказал о планах его группировки закончить передачу позиций в Бахмуте российской регулярной армии до 5 июня.

"Как уже говорил Министр обороны [РФ Сергей Шойгу], после взятия Бахмута откроется оперативный простор. Оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть "донбасского кольца", – заявил Пригожин с очевидной саркастичной насмешкой в адрес российского военного командования.

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По его словам, "после донбасского кольца или параллельно с этим" российская армия может заняться захватом находящихся под контролем ВСУ территорий Херсонской и Запорожской областей, которые Владимир Путин успел записать в российскую конституцию вместе с Луганской и Донецкой областями. Также Пригожин выразил уверенность, что после полного захвата указанных регионов российское командование определит, нужен ли новый "молниеносный решительный бросок", чтобы выйти к Днепру, т.е. захватить всю Левобережную Украину и встать в оборону по рубежу этой реки.

"Я думаю, что все в наших силах. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Но пасаран! Азохнвей!" – закончил Пригожин, явно иронизируя.

Группа Вагнера уходит из Бахмута

На прошлой неделе Евгений Пригожин заявил, что его "Группа Вагнера" захватила Бахмут под свой полный контроль. Украинское военное командование утверждает, что под контролем ВСУ еще остается небольшая часть города.

После этого Пригожин заявил, что выводит своих наемников на отдых, а позиции в Бахмуте передает регулярной армии РФ.

Еще в апреле военный эксперт Олег Жданов отмечал, что сам по себе захват Бахмута не даст россиянам никакого стратегического преимущества, поскольку дальше к западу от города находятся высоты. Они являются удобным рубежом обороны для ВСУ, а потому станут большой проблемой для возможного дальнейшего наступления россиян.

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