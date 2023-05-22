В боях под Бахмутом и в городе было уничтожено очень большое количество живой силы врага.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины контролируют небольшую часть Бахмута - район "Самолета".

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона. По ее словам, враг не отказывается от своей основной цели захватить всю Украину. Однако из-за того, что ему это не удалось, они пытаются двигаться фрагментами. Россияне хотят выйти на границы Донецкой и Луганской области. Сейчас самые ожесточенные бои это Марьянка, Авдеевка и Бахмутское направление. Больше всего сил враг сейчас стягивает именно на Бахмутское направление.

"Вчера у нас оставался контроль за нашими Вооруженными силами определенных инфраструктурных и промышленных объектов, и частного сектора в юго-западном районе – это район "Самолета". Сегодня так же остается за нами контроль этой уже небольшой части города. Продолжаются бои, враг в течение этой ночи и буквально сейчас осуществляет "зачистку" тех территорий, которые он взял в городе под контроль", - сказала она.

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Маляр объяснила, что "зачистка" означает, что оккупанты ищут или не остались в оккупированной части города украинские диверсионные группы, которые могут сопротивляться. Кроме того, россияне уже устроили в Бахмуте концерт, чтобы создать впечатление, что уже весь город им подконтрольный.

"Оборона Бахмута как города свою задачу военную полностью выполнила. Это концентрация сил врага, нужно было выиграть определенное время, чтобы совершать другие действия, позже сможем говорить, какие именно, и задача была уничтожать врага. В многомесячных боях за Бахмут была уничтожена очень мощная сила врага – группировка "Вагнер", практически ничего не осталось", - добавила Маляр.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снял видео в котором заявил, что украинская армия якобы "сдала" город Бахмут. В тот же день это сообщение было опровергнуто в Минобороны Украины. Там тогда указали, что бои продолжаются в районе "Самолет".

Американские аналитики ISW пришли к выводу, что даже в случае оккупации Бахмута РФ не хватит сил, чтобы двинуться дальше в сторону Славянска или Константиновки.