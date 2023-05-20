Наши защитники контролируют часть города.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин днем 20 мая заявил, что Бахмут в Донецкой области полностью захвачен оккупантами. Эту информацию опровергли в украинском Министерстве обороны.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на сейчас наши защитники "контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор".

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Літак", – написала она.

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"Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", - сказал он в комментарии Reuters.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

На этой неделе во время контратак украинские военные, как констатировали аналитики, перехватили тактическую инициативу и добились успехов в районе Бахмута.

На этом фоне Россия стянула в Бахмут элитные подразделения. О наращивании живой силы врага на этом направлении сообщали в Минобороны Украины.

Заместитель министра также сообщала, что по состоянию на 18 мая украинские силы обороны продвигались на 500 метров - 1 километр в пригороде города-крепости. Всего украинской стороной сообщалось об освобождении на этом направления от оккупантов до 20 квадратных километров.

В украинском оборонном ведомстве также раскрыли шокирующие данные о потерях врага под Бахмутов. Они уже достигли до 70 тысяч человек.

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