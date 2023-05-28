Интенсивность российских атак на Бахмутском направлении снизилась, в частности, из-за ротации наемников ЧВК "Вагнера".
Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "24 канала". Он назвал действия ЧВК обычным бегством с поля боя после поражения. По его словам, за минувшие сутки в этом район было только одно боевое столкновение.
"На Бахмутском направлении оккупанты совершили 250 обстрелов из различного вооружения. Наши войска также наносили ответные удары", - отметил Череватый.
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили:
- 80 человек личного состава оккупантов;
- 3 САУ;
- станцию РЭБ;
- и склад с боеприпасами;
Кроме того, они ранили 99 военных РФ и еще одного - взяли в плен. В то же время на Купянском направлении противник совершил 342 артиллерийских обстрела, произошло 2 боевых столкновения и 3 вражеских авиационных налета. 20 оккупантов уничтожены и 52-ранены. ВСУ также уничтожили пушку Д-20.
Бои за Бахмут - последние новости
Как сообщал УНИАН, в районе Бахмута наблюдалось снижение наступательной активности оккупантов. В последние дни там почти не было активных боев. Зато враг обстреливает окрестности города и подступы к нему.
27 мая разведка Британии сообщила, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал выводить своих боевиков из Бахмута. В СНБО подчеркнули, что "вагнеровцы" идут из Бахмута, но не с фронта.