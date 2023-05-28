Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили десятки врагов.

Интенсивность российских атак на Бахмутском направлении снизилась, в частности, из-за ротации наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "24 канала". Он назвал действия ЧВК обычным бегством с поля боя после поражения. По его словам, за минувшие сутки в этом район было только одно боевое столкновение.

"На Бахмутском направлении оккупанты совершили 250 обстрелов из различного вооружения. Наши войска также наносили ответные удары", - отметил Череватый.

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили:

80 человек личного состава оккупантов;

3 САУ;

станцию РЭБ;

и склад с боеприпасами;

Кроме того, они ранили 99 военных РФ и еще одного - взяли в плен. В то же время на Купянском направлении противник совершил 342 артиллерийских обстрела, произошло 2 боевых столкновения и 3 вражеских авиационных налета. 20 оккупантов уничтожены и 52-ранены. ВСУ также уничтожили пушку Д-20.

Бои за Бахмут - последние новости

Как сообщал УНИАН, в районе Бахмута наблюдалось снижение наступательной активности оккупантов. В последние дни там почти не было активных боев. Зато враг обстреливает окрестности города и подступы к нему.

27 мая разведка Британии сообщила, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал выводить своих боевиков из Бахмута. В СНБО подчеркнули, что "вагнеровцы" идут из Бахмута, но не с фронта.

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