Российские депутаты разрываются между врожденной тупостью и приобретенной в российском обществе ксенофобией.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев призвал отправить на фронт в Украину мигрантов из Таджикистана и заявил, что готовит соответствующий законопроект. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

Так, Матвеев возмутился "несправедливой ситуацией", которая, по его словам, состоит в том, что таджиков, имеющих двойное гражданство – России и Таджикистана – не мобилизуют в армию.

"Оказывается (это требует проверки) их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства! А именно двойное гражданство является формой сосуществования миллионов среднеазиатов. Очень удобно", – возмущается депутат.

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По его словам, "армия среднеазиатов" охотно вступает "в полки таксистов, дивизии дворников и строителей", но не участвует в настоящей войне против Украины

"Изучаю законодательство и готовлю поправки. Если всё дело в двойном гражданстве, его надо либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации данных лиц", – заявил Матвеев.

Следует уточнить, что господин Матвеев, как и большинство депутатов Госдумы, совершенно не разбирается в российских же законах. Никаких специфических запретов на призыв и мобилизацию в российскую армию лиц с двойным гражданством не существует. Соответственно, его возмущения в адрес выходцев из стран Азии продиктованы либо профнепригодностью, либо обыкновенным расизмом и ксенофобией, столь характерными для современного российского общества.

Мобилизация в России

Осенняя мобилизация не дала российской армии достаточно сил, чтобы переломить ход войны в Украине, поэтому Кремль решил набрать в армию еще 400 тысяч солдат. Но в этот раз пытаются набирать "добровольцев", чтобы не вызвать народные волнения второй волной принудительной мобилизации.

Однако желающих добровольно отправляться в Бахмут и Авдеевку среди россиян очень мало, поэтому Минобороны РФ развернуло полупринудительную вербовку заключенных в тюрьмах по опыту Пригожина. Параллельно "добровольцев" пытаются выжимать из предприятий, которым уже определили "квоту".

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