Людей призывают подписывать контракт с ВС РФ.

В Московской области выпустили информационные буклеты о контрактной службе на таджикском и узбекском языках.

Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал BRIEF. По их данным, брошюры распространяют в рамках кампании по привлечению добровльцев в российскую армию. На них призывают идти на контрактную службу.

"Администрация Одинцовского округа Московской области продолжает активную кампанию по привлечению добровольцев в ряды вооружённых сил, выпустили информационные буклеты для иностранных граждан на таджикском и узбекском языках", - говорится в сообщении.

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Мобилизация в России

Напомним, что в сентябре прошлого года в РФ объявили мобилизацию российских военнослужащих, которые находятся в запасе. В ноябре объявили о якобы ее завершении.

В американском Институте изучения войны сообщали, что проведение частичной мобилизации приводит к социальным разломам в Российской Федерации.

Сейчас на территории РФ продолжается скрытая мобилизация, по данным правозащитников в марте как минимум в 35 российских регионах активно рассылают повестки. Российские СМИ сообщали, что в стране усилилась агитация на военную службу по контракту.

Несколько дней назад Государственная дума РФ внесла ряд поправок, согласно которым гражданам теперь будут вручать повестки не только в бумажном, но и в электронном виде.

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