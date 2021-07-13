Они почти не пострадали.

В Дагестане две девушки сорвались вниз с Сулакского каньона.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Каньон находится в долине реки Сулак. Его протяженность составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров.

Девушки катались на качелях, которые были установленны прямо над пропастью. На видео можно увидеть, что они не были пристегнуты.

Читайте такжеВ московском суде застрелился судебный пристав"Покатушки на качелях в Дагестане едва не закончились трагедией — две девушки сорвались вниз Сулакского каньона. К счастью, они почти не пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после происшествия к "аттракциону" приехали полицейские.

По данным местных СМИ, девушки приземлились на площадку с настилом.

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Автор: Людмила Жерновская