Мужчине удалось зацепиться за валун в воде.

В Казахстане отец с дочерью сорвались в бурный водопад и выжили.

Видео с инцидентом было опубликовано в Instagram.

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Как сообщается, случай произошел в Акмолинской области на Ульгулинском водопаде.

Отец с дочерью сорвались в воду. Мужчине удалось зацепиться за большой валун, а очевидцы помогли выбраться ему и девочке из воды.

Как следует из комментариев под видео, ребенка доставили в больницу с ушибами легкой степени. Девочке оказали медпомощь и отпустили домой.

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Автор: Екатерина Лиманская