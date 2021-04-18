В результате инцидента пострадала девочка / скриншот
В Казахстане отец с дочерью сорвались в бурный водопад и выжили.
Видео с инцидентом было опубликовано в Instagram.
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Как сообщается, случай произошел в Акмолинской области на Ульгулинском водопаде.
Отец с дочерью сорвались в воду. Мужчине удалось зацепиться за большой валун, а очевидцы помогли выбраться ему и девочке из воды.
Как следует из комментариев под видео, ребенка доставили в больницу с ушибами легкой степени. Девочке оказали медпомощь и отпустили домой.
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