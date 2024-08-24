Девушка написала, что раньше не стыдилась своей национальности.

В РФ покончила с собой спортсменка, которая переехала из Республики Алтай в Новосибирск. 18 августа новосибирская региональная Федерация самбо сообщила, что Ксения Чепонова трагически ушла из жизни.

Как пишет NGS.ru, девушке было 17 лет, она поступила в местное училище Олимпийского резерва несколько лет назад. Тело самбистки нашли тренеры на Алтае. Чепонова вела свой Telegram-канал, в котором оставила предсмертную записку. В письме она рассказывает о неразделенной любви, личных проблемах и травле из-за своей национальности.

"Просто в один момент все так сильно навалилось и я точно не смогу справиться с этим одна. Раньше я всегда говорила, что я сильная девушка и справлюсь со всем одна. Но на этот раз я не смогу этого сказать. Я не была хорошим человеком, но и плохим не была. Я не понимаю, в чем моя вина? В том, что я родилась с узкими глазами? Или в том, что я темного цвета кожи? Я никогда не стыдилась своей национальности. До тех пор, пока некоторые люди не стали превращать это в шутку", - написала девушка. Видео дня

Тетя девушки рассказала проекту "Окно", что в спортшколе ее называли "узкоглазой и чернокожей", а в последнее время начали портить ее вещи. "А самое горькое для девочки - обзывали ее "узкоглазой". Нашу милую девочку обзывали "грязной узкоглазой свиньей" - говорит Пичух.

Ксенофобия в России

Весной российский "Левада-центр" сообщил, что на территории РФ вырос уровень ксенофобии. Наибольшую социальную дистанцию выявили в отношении выходцев из Центральной Азии, цыган и украинцев. Также увеличилось количество людей, которые испытывают неприязнь к евреям.

После теракта в "Крокусе" в России также начали устраивать антимигрантские рейды. Правозащитники сообщали о росте ксенофобных настроений.

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