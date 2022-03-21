Ольмезов оставил предсмертную записку.

Украинский математик Константин Ольмезов покончил с жизнью в России после того, как был задержан при попытке покинуть страну из-за развернутой Россией войны на Украине.

Об этом в Telegram сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

Омельзов переехал на учебу из Донецка в РФ после вторжения России на Донбасс. В Москве мужчина писал диссертацию.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины ученый пытался покинуть страну-агресора, но был задержан. По словам адвоката, против украинца сфабриковали админпротокол. Из-за чего Ольмезов получил 15 суток.

После выхода на свободу Ольмезов получил приглашение в один из университетов Австрии для продолжения обучения. Чтобы вылететь из России математик купил билет в Турцию.

"Мы сошлись на том, что сопровождение в аэропорт лишено смысла, что он самостоятельно попытается пройти пограничный контроль, а если возникнут проблемы – я приеду. Договорились быть на связи. И вот только что я получил известие о том, что утром он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, что уходит из жизни, потому что не может выдержать ужасов происходящего", - поделился Захватов.

Предсмертную записку Ольмезов опубликовал в своем Telegram-канале Константин и буковки.

"Мне частично стыдно перед украинскими друзьями. Поверьте, я никогда не желал и не делал ничего плохого Украине и всегда был готов уехать, если вдруг начнется то, что началось сейчас. К сожалению, у меня просто не получилось, я просто недостаточно умело подошел к этому делу... Мне больно от каждого снаряда, который падает на улице Киева. Читая сводки, я представляю себе виды тех улиц, районов... Я абсолютный атеист. Я не верю в ад, я иду в никуда. Однако это никуда мне милее, чем реальность, где часть народа (России – ред.) откатилась в дикость, а другая часть этому потакает – хоть вскидывая руки в хоровом безумии, хоть "эвакуируясь" подальше от линии фронта. Я не хочу быть ни с теми, ни с теми", - написал Ольмезов перед смертью.

Как писал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские силовики начали задерживать и вызывать на допросы украинцев, живущих в России, на предмет организации протестов и прочее.

Вас также могут заинтересовать новости: