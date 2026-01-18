Морозы продолжаются: 18 января зима в Украине и не думает ослабевать

Везде, кроме Крыма, сегодня будет сухо и облачно с прояснениями.

В конце недели, 18 января, украинцев снова ждет морозная зимняя погода. По всей стране будет облачно с прояснениями. Без осадков, только в Крыму пройдет небольшой снег. Температура в большинстве областей будет от -8° до -13°, в южной части -2°...-6°, а на Закарпатье - еще теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня станет холоднее всего. Тут в течение дня термометры снизятся до -11°...-13°. В то же время на Закарпатье будет теплее всего - днем тут ожидается 0°...-2°. Без осадков, облачно с солнечными прояснениями.

На севере Украины столбики термометров покажут от -10° до -13°. Тут также будет сухо, а днем ожидаются солнечные прояснения.

Жителей востока Украины 18 января ждет температура от -7° в Донецкой области до -13° - в Харьковской. Без осадков.

В центральной части Украины температура будет неравномерной. В большинстве областей ожидается -11°...-13°, а в Днепропетровской и местами в Винницкой областях -6°...-11°.

На юге Украины столбики термометров сегодня покажут более приятные -4°...-6°. В Крыму пройдет небольшой снег, а температура повысится до -2°...-4°.

18 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

18 января - святых Афанасия и Кирилла. По приметам, если с юга дует сильный ветер, то летом будет много гроз.

