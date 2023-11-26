Российская армия держится на страхе и репрессиях, свидетельствуют многочисленные перехваты телефонных разговоров.

В то время, как война в Украине переходит во вторую зиму, в российской армии растет количество солдат, которые хотят как можно быстрее сбежать с фронта. Об этом свидетельствуют многочисленные перехваты телефонных разговоров, с которыми ознакомились журналисты Associated Press.

"Звонки предлагают редкое представление о войне глазами россиян - точку зрения, которая редко попадает в западные СМИ, главным образом потому, что Россия признала преступлением говорить честно о конфликте в Украине. Они также четко показывают, как развивалась война: от профессиональных солдат, которые изначально обеспечили полномасштабное вторжение Владимира Путина, до мужчин из всех слоев общества, вынужденных служить в изнурительных условиях", – пишет издание.

Журналисты AP проверили личности людей, чьи голоса звучат в этих звонках домой, и пообщались с их родственниками и кое-где даже с самими солдатами, некоторые из которых все еще воюют в Украине.

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"В этих звонках звучат голоса мужчин, которые не сбежали или не смогли убежать от мобилизации. У некоторых не было ни денег, ни образования, ни вариантов. Другие верили в патриотический долг", - пишет AP.

Своим знакомым эти мужчины говорят, чтобы те любой ценой избегали призыва по мобилизации. Если обстоятельства не позволяют избежать попадания на фронт, то лучше записаться "добровольцем", или подписать контракт с какой-то "ЧВК" вроде "Вагнера". А все потому, что мобилизованные – это самая бесправная категория людей в российской армии, которую тратят в боях без "экономии".

О профессиональных контрактниках командование заботится: они ходят в отпуск, имеют возможность нормально стирать одежду и мыться, их хорошо обеспечивают продуктами питания и водой. В то же время мобилизованные находятся в статусе скота, который всем безразличен.

"Доходило до того, что были лужи, пошел дождь, а ребята выгребали все лужи и пили. Выпал снег, б****, а снег и до земли не дошел, ребята его поймали и съели", – рассказывает такой мобилизованный о "качестве" обеспечения их подразделения питьевой водой.

Смертность в подразделениях, сформированных из мобилизованных, часто достигает 30%, как свидетельствуют перехваты. Солдаты жалуются, что стало нормой, когда из боя не возвращается никто из целого подразделения. При этом вернуться в Россию легальным способом невозможно. Тем, кто хочет сбежать, угрожают расстрелами, "ямой" и судом.

Также издание приводит случай одного российского солдата, который смог получить 10-дневный отпуск, когда дома в ДТП один его брат погиб, а второй стал калекой, и некому было о нем позаботиться. Но уже оказавшись в России, мужчина узнал, что его записали в дезертиры, хоть он имел на руках все документы об отпуске.

Россияне бегут с фронта

Как писал УНИАН, мобилизованный из Бурятии инсценировал собственную смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украине. Его жена часто говорила о суициде и боялась, что муж погибнет, как и их сын. 2 ноября военный суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима за дезертирство.

Также мы рассказывали, что друг и близкий соратник террориста Игоря Стрелкова-Гиркина Михаил Полынков, дизертировал из армии и заявил, что его контракт закончен. Оккупант просто выехал с фронта домой и написал рапорт об увольнении. Соратник Гиркина жалуется, что ему не на что жить, поэтому просит сбрасывать ему пожертвования на карту.

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