В Чечне чиновники обрили головы после "рекомендаций" Кадырова (фото)
17:19, 22 апреля 2020Русский міръ
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Раньше налысо побрился сам Кадыров.
После рекомендаций Кадырова налысо побрили даже детей / Скриншот
В Чечне (Россия) чиновники побрили головы вслед за главой российского региона Рамзаном Кадыровым.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом у Кадырова спросили, не надо ли открыть в республике парикмахерские. На что глава региона ответил, что было бы неплохо всем побрить головы.
Позже Кадыров появился в Instagram с бритой головой и еще раз всем порекомендовал постричься.
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