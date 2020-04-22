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В Чечне чиновники обрили головы после "рекомендаций" Кадырова (фото)

17:19, 22 апреля 2020
Русский міръ
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После рекомендаций Кадырова налысо побрили даже детей / Скриншот

Об этом сообщает Радио Свобода.

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На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом у Кадырова спросили, не надо ли открыть в республике парикмахерские. На что глава региона ответил, что было бы неплохо всем побрить головы.

Позже Кадыров появился в Instagram с бритой головой и еще раз всем порекомендовал постричься.

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