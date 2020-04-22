цей матеріал доступний українською

"Пророк тоже брил голову": Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские (видео)

11:03, 22 апреля 2020
Русский міръ
261 0
Кадыров побрил голову / скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров порекомендовал мужчинам побриться налысо, пока в регионе из-за коронавируса не работают парикмахерские. При этом он сам последовал своему совету.

Читайте такжеКадыров запретил жителям Чечни на выходных выходить из дома и пригрозил чиновникамОб этом сообщает «Грозный-информ».

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», – заявил он в ролике, где показал новую стрижку

Накануне на заседании местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом один из жителей Чечни спросил, можно ли открыть парикмахерские. На что Кадыров посоветовал мужчинам побриться налысо и «дать голове немного отдохнуть».

По состоянию на 21 апреля в Чечне выявлены 303 заболевших COVID-19, пятеро из них умерли, 19 – выздоровели.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter