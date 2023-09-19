Знак, символизирующий российское вторжение в Украину, неизвестный поджег на улице ночью.

В российской городе Белгород неизвестный поджог на улице огромную "Z", которая является символом военного вторжения РФ в Украину. Местного "героя" ищут вторые сутки

Как сообщал телеграм-канал Baza, поджог произошел в половине первого ночи 18 сентября на проспекте Ватутина.

"Мужчина подошел к иллюминированной Z и подпалил ее, а затем сразу же убежал. Но пламя лишь ненадолго вспыхнуло и вскоре начало гаснуть - к тому же пожар принялся тушить один из очевидцев", - сообщает ресурс.

Мэр города Валентин Демидов утверждает, что символ агрессора практически не пострадал, а поджигателя разыскивают.

Также обнародовано соответствующее видео, на котором запечатлена буква Z, высотой в несколько метров. Она хорошо подсвечена, установлена на обочине оживленной магистрали, и, судя по всему, видна с большого расстояния.

В кадре видно, как какой-то человек подошел к знаку, что-то делает возле него и почти сразу вспыхивает огонь, после чего неизвестный убегает. Также зафиксировано, как много машин проехало мимо, но одна остановилась - из нее кто-то вышел и начал тушить "путинскую Z".

Сегодня в Baza уточнили, что поджигателя "Z" российские силовики ищут вторые сутки. Его лицо попало на камеры видеонаблюдения. Ориентировку разослали по всем отделениям полиции Белгородской области, но это пока что не помогает.

"Подозреваемый попал на камеры наблюдения в районе Харьковской горы. Мужчину ищут по всей области", - отмечалось в сообщении.

Что нужно знать о символе "Z", который использует Россия

Знак "Z" стали замечать на технике российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину. Эту букву также используют (крепят к одежде, личным авто и пр.) жители РФ, поддерживающие войну против Украины. К ношению "Z" в РФ также приучают детей.

Многие эксперты заявили, что знак "Z" - аналогичен свастике, которую в годы Второй мировой войны использовали нацисты, напавшие на Европу и СССР. Кроме того, согласно открытым источникам, такого плана символ - "Z" - использовался четвертой полицейской моторизированной дивизией СС, которая существовала в 1939-1945 годах.

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