Также от действий насильника пострадала девочка из Подмосковья.

В России педофил изнасиловал пятерых школьниц в детском лагере. Среди пострадавших четыре украинские девочки, вывезенные из оккупированной части Донетчины. Об этом сообщает российское издание Shot.

Событие произошло 29 июля в детском лагере "счастливое детство" в Анапе, Краснодарский край. По предварительным данным, 49-летний безработный житель Воронежской области зашел в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10-12 лет. Среди пострадавших четыре девочки из Донецкой области Украины, пятая - из Московской области РФ.

Издание утверждает, что педофила уже задержали, сейчас с ним работают следователи. Возбуждены уголовные дела по статьям российского Уголовного кодекса "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетних.

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Сейчас российские силовики выясняют, как мужчина попал в детский лагерь. Утверждается, что в прошлом его уже привлекали к ответственности за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя в запрещенных местах и употребление наркотиков.

Напомним, накануне УНИАН писал об ужасном случае в Челябинской области РФ. Там мужчина похитил 19-летнюю девушку и держал ее в плену 14 лет. Все это время мужчина насиловал свою жертву. Ужаса добавляет то, что в том же доме все время жила мать маньяка.

Сестра - единственный человек, который пытался искать пленницу. Но и это произошло не сразу, а через девять лет после исчезновения - когда нужно было продавать общую квартиру. Когда же пленница смогла сбежать, то не могла ничего толком объяснить: только плакала и кричала.

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