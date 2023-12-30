Разрушение ж гражданской инфраструктуры - результат неэффективной работы российской ПВО.

Днем в субботу, 30 декабря, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде.

"Продолжается комплекс мер украинских сил безопасности и обороны, который стал следствием российских террористических ракетных ударов по украинским городам", - сообщил источник УНИАН в спецслужбах.

РБК-Украина сообщает, что разрушения гражданской инфраструктуры Белгорода - результат неэффективной работы российской противовоздушной обороны (ПВО).

Как пишет УП со ссылкой на источник в спецслужбах, именно из-за "непрофессиональных действий и спланированной провокации" российской ПВО обломки ракет упали в центре города.

"Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мероприятий по целям, которыми являются именно военные объекты. Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций", - отметил источник.

В центре Белгорода прогремели взрывы 30 декабря

Как писал УНИАН, днем 30 декабря в центре российского Белгорода прогремели взрывы. На улицах вспыхнули пожары. Власти сообщили о погибших и пострадавших.

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