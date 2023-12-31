Александр Коваленко отметил, что реактивный снаряд практически невозможно сбить средствами ПВО.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород из РСЗО "Ольха" и чешских Vampire. В Москве отчитались о сбитии большей части снарядов.

Военный эксперт Александр Коваленко указал на несколько нестыковок в заявлении россиян. Он напомнил, что "Ольха" - это не РСЗО, а реактивный снаряд, разработанный в Украине и применяемый РСЗО 9К58 "Смерч".

При этом эксперт указал, что эти снаряды отличаются от обычных снарядов для "Смерч" дальностью поражения - до 120 км и высокой точностью попадания - отклонения от цели 5-7 метров.

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"К сожалению, их у нас не так много, чтобы можно было отстреливать их налево и направо, по грязным белгородским перекресткам и переулкам, а потому применение столь ценного боеприпаса – нонсенс", – написал в своем Telegram Коваленко.

Кроме того, он объяснил, что РСЗО RM-70 Vampire – чешская модернизированная 122-мм РСЗО, созданная на базе БМ-21 "Град".

"Ее реактивные снаряды имеют максимальную дальность поражения цели – 21 км. При этом ближайшая точка за границей между Харьковской и Белгородской областью до Белгорода – 26 км. То есть, чтобы нанести удар по Белгороду, РСЗО RM-70 Vampire нужно было, как минимум, на 5 км заехать вглубь территории России", - уточнил эксперт.

Также он указал, что реактивный снаряд практически невозможно сбить средствами ПВО, а когда обстреливают реактивной артиллерией, то всегда остаются разгонные блоки от снарядов, особенно от 300 мм реактивного снаряда "Ольха".

"Вместо разгонных блоков реактивных снарядов местные аборигены находят у себя дворах некоторые остатки, некоторых БПЛА. То есть, можно предположить, что количество некоторых БПЛА, запущенных неизвестной стороной, летели по своим делам, на какой-то аэродром, например, а русское ПиВиОоо начало их сбивать, попутно падая на белгородчан, потому что расположен в самом городе. И после того, как десяток других этих ЗУР, упали в самом Белгороде, МО РФ срочно стало ретранслировать фейк об обстреле города ВСУ с РСЗО", — подытожил Коваленко.

Удар по Белгороду - главные новости

30 декабря Силы обороны Украины били по военным объектам в российском Белгороде. Разрушение гражданской инфраструктуры города стало результатом неэффективной работы российской ПВО.

Впоследствии Москва обвинила Прагу в использовании Украиной чешских боеприпасов и созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН. Чехия в свою очередь отказалась приходить на заседание для обсуждение удара по Белгороду.

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